دولي

روسيا: رجل يهاجم قوات أمن قرب قيادة شرطة موسكو

روسيا: رجل يهاجم قوات أمن قرب قيادة شرطة موسكو
رام الله - دنيا الوطن
قالت يوليا إيفانوفا، كبيرة مساعدي رئيس مديرية لجنة التحقيق بموسكو: "إن رجلا هاجم رجال الشرطة عند مبنى قيادة شرطة العاصمة في شارع بتروفكا وسط موسكو".

وأضافت إيفانوفا: "في الوقت الراهن، تم توقيف شخص من مواليد 1988، وتجري معه إجراءات التحقيق اللازمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبه، أعلن  مصدر في المكتب الصحفي بقيادة شرطة العاصمة، أن الرجل أصاب أحد عناصر دورية للشرطة في وجهه.

بالإضافة إلى ذلك ، أبدى المذكور أثناء الاعتقال، المقاومة الجسدية تجاه رجال الشرطة، ولم يستجب لمطالبهم بالتوقف عن ذلك، مما اضطر الشرطة لاستخدام القوة ضده.

وبعد الحادث، احتاج رقيب شرطة من عناصر الدورية إلى مساعدة الأطباء، وبعد ذلك واصل عمله.

وتم فتح قضية جنائية ضد المعتدي، وفقا للمادة " استخدام العنف ضد ممثل السلطات خلال أداء مهامه"، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

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