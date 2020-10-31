الشرطة الفرنسية: إصابة كاهن في حادثة إطلاق نار بمدينة ليون وفرار المنفذ

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت الداخلية الفرنسية، أن كاهناً أصيب بجروح، في حادثة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم السبت، بمدينة ليون، لافتة إلى ان الشرطة الفرنسية تعاملت مع الحادث التي وصفته بالخطير.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب عبر (تويتر): "إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية حادث خطير".



وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.



وفي غضون ذلك تحدثت وكالة (فرانس برس) استنادا إلى مصادر في الشرطة، عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.



من جانبه، نقل موقع (سكاي نيوز) عن مصدر فرنسي، أن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.



ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني، بعدما وقعت عملية طعن، الخميس الماضي، في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، حيث لا زالت الشرطة الفرنسية تواصل تحقيقاتها حول هذه الحادثة.