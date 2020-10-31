الخارجية تصدر إعلاناً حول سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال لعدة بلدان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا للسفر الى إسطنبول، نيويورك، لندن، دبي، القاهرة، الرياض، الدوحة، الكويت، فرانكفورت، والرياض قادمين سواء في الفترة ما بين 18-20 /10/2020 والفترة ما بين 26-28/10/2020، للسفر الى البلدان التالية: .
وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن": "يمكن لجميع الذين سجلوا لدينا وحصلوا على الموافقات اللازمة المباشرة بشراء التذاكر للسفر على متن الرحلات المشار اليها في الجدول، ذلك من خلال https://repat.rj.com او من خلال وكيل سفره المحلي".
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا للسفر الى إسطنبول، نيويورك، لندن، دبي، القاهرة، الرياض، الدوحة، الكويت، فرانكفورت، والرياض قادمين سواء في الفترة ما بين 18-20 /10/2020 والفترة ما بين 26-28/10/2020، للسفر الى البلدان التالية: .
وتفاصيل سفر المواطنين موضح في الجدول التالي:
|الرحلة الى
|تاريخ الرحلة
|اليوم
|رقم الرحلة
|وقت الاقلاع
|وقت المعابر
|مبيت
|وقت اخذ عينة فحص الكورونا
|إسطنبول
|1/11/2020
|الاحد
|RJ167
|15:15
|07:00:00 صباحا
|لا
|30/10/2020
|نيويورك
|3/11/2020
|الثلاثاء
|RJ261
|14:25
|07:00:00 صباحا
|لا
|1/11/2020
|لندن
|4/11/2020
|الاربعاء
|RJ111
|16:00
|08:00:00 صباحا
|لا
|2/11/2020
|دبي
|4/11/2020
|الاربعاء
|RJ614
|16:35
|08:00:00 صباحا
|لا
|2/11/2020
|الرياض / قادمين
|4/11/2020
|الاربعاء
|RJ5733
|8:35
|قادمين
|القاهرة
|4/11/2020
|الاربعاء
|RJ505
|17:55
|09:00:00 صباحا
|لا
|2/10/2020
|اسطنبول
|5/11/2020
|الخميس
|RJ167
|15:15
|07:00:00 صباحا
|لا
|3/11/2020
|الدوحة
|5/11/2020
|الخميس
|RJ650
|23:55
|12 ظهر الخميس
|لا
|3/11/2020
|الكويت
|5/11/2020
|الخميس
|RJ640
|15:20
|07:00:00 صباحا
|لا
|3/11/2020
|الرياض
|6/11/2020
|الجمعة
|RJ5734
|00:30
|12 ظهر الخميس
|لا
|3/11/2020
|فرانكفورت
|9/11/2020
|الاثنين
|RJ125
|9:40
|12 ظهر الاحد
|مبيت
|7/11/2020
وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن": "يمكن لجميع الذين سجلوا لدينا وحصلوا على الموافقات اللازمة المباشرة بشراء التذاكر للسفر على متن الرحلات المشار اليها في الجدول، ذلك من خلال https://repat.rj.com او من خلال وكيل سفره المحلي".
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