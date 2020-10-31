شؤون فلسطينية

الخارجية تصدر إعلاناً حول سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال لعدة بلدان

الخارجية تصدر إعلاناً حول سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال لعدة بلدان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا للسفر الى إسطنبول، نيويورك، لندن، دبي، القاهرة، الرياض، الدوحة، الكويت، فرانكفورت، والرياض قادمين سواء في الفترة ما بين 18-20 /10/2020 والفترة ما بين 26-28/10/2020، للسفر الى البلدان التالية: . 

وتفاصيل سفر المواطنين موضح في الجدول التالي:

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا
إسطنبول 1/11/2020 الاحد RJ167 15:15 07:00:00 صباحا لا 30/10/2020
نيويورك 3/11/2020 الثلاثاء RJ261 14:25 07:00:00 صباحا لا 1/11/2020
لندن 4/11/2020 الاربعاء RJ111 16:00 08:00:00 صباحا لا 2/11/2020
دبي 4/11/2020 الاربعاء RJ614 16:35 08:00:00 صباحا لا 2/11/2020
الرياض / قادمين 4/11/2020 الاربعاء RJ5733 8:35 قادمين    
القاهرة 4/11/2020 الاربعاء RJ505 17:55 09:00:00 صباحا لا 2/10/2020
اسطنبول 5/11/2020 الخميس RJ167 15:15 07:00:00 صباحا لا 3/11/2020
الدوحة 5/11/2020 الخميس RJ650 23:55 12 ظهر الخميس لا 3/11/2020
الكويت 5/11/2020 الخميس RJ640 15:20 07:00:00 صباحا لا 3/11/2020
الرياض 6/11/2020 الجمعة RJ5734 00:30 12 ظهر الخميس لا 3/11/2020
فرانكفورت 9/11/2020 الاثنين RJ125 9:40 12 ظهر الاحد مبيت 7/11/2020

وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن": "يمكن لجميع الذين سجلوا لدينا وحصلوا على الموافقات اللازمة المباشرة بشراء التذاكر للسفر على متن الرحلات المشار اليها في الجدول، ذلك من خلال  https://repat.rj.com او من خلال وكيل سفره المحلي".

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