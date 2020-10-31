الصحة الاردنية: تسجيل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 57 حالة وفاة، 3301 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضحت الصحة الأردنية، أن عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) ارتفع إلى 829، والاصابات إلى 72607 إصابات منذ بدء الجائحة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم، للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 180 حالة، فيما غادرت 103 حالات المستشفيات بعد شفائها.