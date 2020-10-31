شؤون فلسطينية

الشرطة: مصرع مواطن (32 عاماً) بانفجار جسم متفجر في نابلس

الشرطة: مصرع مواطن (32 عاماً) بانفجار جسم متفجر في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (32 عاماً)، مصرعه، بإنفجار جسم متفجر كان يحمله في شجار تخلله إطلاق نار في مخيم بلاطة شرقي نابلس فجر اليوم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة والمؤسسة الأمنية تلقت بلاغاً عن وصول 5 إصابات بأعيرة نارية نتيجة شجار تخلله إطلاق نار كثيف في مخيم بلاطة شرقي نابلس فجر اليوم ووصفت ثلاث إصاباتٍ في حينها بالمتوسطة والمستقرة ووصفت إصابتين بالحرجتين وأعلن الأطباء عن وفاة إحداهما فيما بعد.

وأضاف العقيد ارزيقات أن قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية المدرعة توجهت للمخيم وباشرت فض الشجار والسيطرة على إطلاق النار وقد تعرضت القوة لالقاء الحجارة وإطلاق نار تخلله إصابة عنصر في الشرطة الخاصة في بطنه إصابة وصفت بالمتوسطة استدعت نقله للمشفى لتلقي العلاج وباشرت الشرطة والأجهزة الأمنية فرض الأمن والنظام وحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم في المخيم وملاحقة المشتبه بهم بإطلاق النار أو الضالعين بالشجار.

وأكد العقيد ارزيقات على مباشرة النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادثة وقيام الشرطة بإجراءات البحث والتحري وقد أمر وكيل النيابة  باحالة الجثمان  لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

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