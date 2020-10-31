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العراق.. قتيلان ومصابون في انفجار بخط أنابيب غاز

العراق.. قتيلان ومصابون في انفجار بخط أنابيب غاز
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر بالشرطة العراقية، السبت: "إن اثنين على الأقل قتلا وأصيب 51 آخرون، بعد انفجار في خط أنابيب غاز جنوبي البلاد".

وأوضحت الشرطة العراقية أن الانفجار وقع، مساء الجمعة، قرب مدينة السماوة على بعد 270 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد، لافتة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز.

وورد في بيان عسكري، أن الانفجار أودى بحياة طفلين وتسبب في إصابة 28، من بينهم 9 مسلحين بفصيل شيعي، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).

وأضاف البيان أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن فرق الإطفاء لا تزال تحاول إخماد الحرائق.

وقالت مصادر الشرطة إن امتدادا لخط الأنابيب يمر قرب معسكر فصيل عراقي مسلح بالقرب من السماوة.

من جانبهم، قال مسؤولون بقطاع الطاقة إن الخط المحلي ينقل الغاز من حقول جنوبية لتغذية محطات الطاقة في مدن بالجنوب، ومحطة كهرباء رئيسية قرب بغداد.

وصرح مسؤولان بقطاع الغاز، بأن الانفجار "ليس له أي تأثير على إنتاج الغاز وعمليات المعالجة".

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