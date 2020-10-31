التنمية الاجتماعية بغزة تحدد معايير المستفيدين من المنحة القطرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه ستتم عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأربعاء، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة.



وأوضحت الوزارة في تصريح لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء - (عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70عاما .



وبينت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.