جمهورية الدومينيكان تدرس نقل سفارتها إلى القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة خارجية جمهورية الدومينيكان اليوم (السبت) ، أنها تدرس نقل سفارة بلادها إلى القدس.



وحسب موقع (واللا)، جاء في الإعلان أنه سيتم فحص نقل السفارة بناء على طلب من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.



وأوضح أن الطلب جاء خلال محادثة هاتفية جرت أمس الجمعة مع نظيره في الدومينيكان.