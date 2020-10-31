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شؤون فلسطينية

الشرطة تفض حفلي زفاف في جنين

الشرطة تفض حفلي زفاف في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، حفلي زفاف لمخالفتهما التعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلي زفافٍ في جنين على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذين الحفلين وعملت على فضهما وتفريق المشاركين فيهما أصولاً.

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