الشرطة تفض حفلي زفاف في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلي زفافٍ في جنين على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذين الحفلين وعملت على فضهما وتفريق المشاركين فيهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، حفلي زفاف لمخالفتهما التعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.