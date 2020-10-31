اتحاد المزارعين الأردني يرفض تصدير الزيتون إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردني، محمود العوران، اليوم السبت، أن الاتحاد ضد تصدير ثمار الزيتون من الأردن إلى إسرائيل، وذلك بسبب ممارسات الأخيرة لـ"طمس هوية الزيتون الأردني".
وقال العوران في تصريحات نقلها موقع (خبرني): "إن إسرائيل تعصر ثمار الزيتون الأردني، وتصدره لدول الاتحاد الأوروبي، على أنه إنتاج بيت المقدس، ويتم بيعه وتسويقه بأسعار باهظة الثمن لأسباب دينية، مؤكداً أن زيت الزيتون الأردني، هو زيت عضوي وصحي 100%، ويعتبر تصديره لإسرائيل، طمساً لهوية منبعه".
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام للمزارعين ووزارة الزراعة، مع نقابة أصحاب المعاصر، وتم تحديد سعر تنكة زيت الزيتون بـ 73 ديناراً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردني، محمود العوران، اليوم السبت، أن الاتحاد ضد تصدير ثمار الزيتون من الأردن إلى إسرائيل، وذلك بسبب ممارسات الأخيرة لـ"طمس هوية الزيتون الأردني".
وقال العوران في تصريحات نقلها موقع (خبرني): "إن إسرائيل تعصر ثمار الزيتون الأردني، وتصدره لدول الاتحاد الأوروبي، على أنه إنتاج بيت المقدس، ويتم بيعه وتسويقه بأسعار باهظة الثمن لأسباب دينية، مؤكداً أن زيت الزيتون الأردني، هو زيت عضوي وصحي 100%، ويعتبر تصديره لإسرائيل، طمساً لهوية منبعه".
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام للمزارعين ووزارة الزراعة، مع نقابة أصحاب المعاصر، وتم تحديد سعر تنكة زيت الزيتون بـ 73 ديناراً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
وشدد على أن تصدير ثمار الزيون للخارج، له تداعيات كبيرة، منها اقتصادية، لوجود ما بين 120 إلى 130 معصرة زيتون في الأردن، يؤثر التصدير على عملها، وأنه تم تمديد فترة التصدير لما بين 15 و20 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بعد التصويت على القرار في الوزارة، بعدما كان سينتهي في أوله.
التعليقات