اتحاد المزارعين الأردني يرفض تصدير الزيتون إلى إسرائيل

وشدد على أن تصدير ثمار الزيون للخارج، له تداعيات كبيرة، منها اقتصادية، لوجود ما بين 120 إلى 130 معصرة زيتون في الأردن، يؤثر التصدير على عملها، وأنه تم تمديد فترة التصدير لما بين 15 و20 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بعد التصويت على القرار في الوزارة، بعدما كان سينتهي في أوله.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام للمزارعين ووزارة الزراعة، مع نقابة أصحاب المعاصر، وتم تحديد سعر تنكة زيت الزيتون بـ 73 ديناراً، كما نقل موقع (روسيا اليوم).