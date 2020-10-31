جنين: تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، أن المرحومة، كانت تعاني من أمراض مزمنة؛ ليرتفع الى 20 عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة.



وفي تحديث الحالة الوبائية حتى صباح يوم السبت 2020/10/30 فقد سجلت في المحافظة 14 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 29 حالة شفاء جديدة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، وفاة مواطنة (61 عاماً) من بلدة اليامون، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).