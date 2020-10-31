قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سجلت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).





ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابتين من المخالطين، وهما من مدينة قلقيلية.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 15 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 105 إصابات.





رام الله - دنيا الوطن