السيسي يُحمّل أحداث 2011 مسؤولية تعطيل بناء الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، أن أحداث 2011، وعدم الاستقرار في الدولة، تسببا في تعطيل بناء الدولة المصرية، وتعطيل بناء المتاحف فيها.



وأشار السيسي، خلال احتفال افتتاح جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء وعدة متاحف، إلى تكراره لكلمة "أحداث 2011"، التي يقصد بها ثورة يناير، وعدم الاستقرار في الدولة، ليست بهدف الإساءة إلى أحد، كما نقلت (روسيا اليوم).



وشدد على أن تجاوز التحديات مرهون بتحقيق الاستقرار، مضيفاً أن عدم الاستقرار، سيؤدي لضياع الدولة.



وقال السيسي: "إن أعمال الشغب في العام 2011، تسببت في سرقة وتهريب الكثير من القطع الأثرية، بالإضافة إلى توقف حركة التنمية والتشييد، مؤكداً على أن قطاع الآثار، شهد بعض الفقد والتدمير خلال العام 2011، وتم تدمير75 كنيسة".