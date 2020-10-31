سلفيت: قرار بفتح عدد من المدارس وتعليق أخرى في المحافظة

كما قررت المحافظة، تعليق الدوام في مدرسة بنات سرطة الثانوية لمدة 48 ساعة، وتعليق الدوام في مدارس "دير استيا" حتى ينتهي قرار إغلاق البلدة من قبل المحافظ.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، قراراً بفتح مدارس "الزاوية"، باستثناء مدرسة ذكور الزاوية الثانوية.يأتي ذلك، بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في محافظة سلفيت، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك).