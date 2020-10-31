شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 521 إصابة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 521 إصابة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين، اليوم السبت، 521 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا)
 في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن (74 عاماًً)، من برقة بنابلس، إضافة إلى حالة وفاة لمواطنة (85 عاماً) من بيت حانون بقطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 226 حالة في الضفة الغربية (الخليل 44، طولكرم 22، سلفيت 12، جنين 29، رام الله والبيرة 91، قلقيلية 25، طوباس 3، مدينة القدس 32)، إضافة إلى 187 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (18)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (14)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (19)، طولكرم (12)، قطاع غزة (198)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (76).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم تسعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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