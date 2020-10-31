الرئيس الفرنسي: أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية

مسلمون يتظاهرون ضد فرنسا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت: إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية، وفق تعبيره.



وأضاف في مقابلة مع قناة (الجزيرة): أن ما يمارس باسم الإسلام هو آفة للمسلمين بالعالم، وأكثر من 80% من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين.



وأعرب ماكرون عن اعتقاده بأن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي، ولأن "الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم"، مضيفاً: أن "هناك أناساً يحرّفون الإسلام، وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".



وادعي الرئيس الفرنسي، أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعاً حكومياً، بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة، وفق زعمه.