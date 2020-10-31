دولي

الرئيس الفرنسي: أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية

الرئيس الفرنسي: أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية
مسلمون يتظاهرون ضد فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت: إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية، وفق تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع قناة (الجزيرة): أن ما يمارس باسم الإسلام هو آفة للمسلمين بالعالم، وأكثر من 80% من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين.

وأعرب ماكرون عن اعتقاده بأن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي، ولأن "الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم"، مضيفاً: أن "هناك أناساً يحرّفون الإسلام، وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".

وادعي الرئيس الفرنسي، أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعاً حكومياً، بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

الهند: 48 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في 24 ساعة الماضية

الهند: 48 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في 24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تبيع نفطاً إيرانياً بعد مصادرته

الولايات المتحدة تبيع نفطاً إيرانياً بعد مصادرته

إسرائيل: إدخال تسهيلات على الإغلاق الصحي ابتداءً من يوم غدٍ

إسرائيل: إدخال تسهيلات على الإغلاق الصحي ابتداءً من يوم غدٍ

&#34;إنستغرام&#34; يُغلق صفحة خامنئي باللغة الفرنسية

"إنستغرام" يُغلق صفحة خامنئي باللغة الفرنسية

علماء روس يُحددون عارضاً غريباً لـ (كورونا)

علماء روس يُحددون عارضاً غريباً لـ (كورونا)

روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

استطلاعات الرأي تُرجح كفة بايدن على ترامب بعد تصويت 88 مليون أمريكي

استطلاعات الرأي تُرجح كفة بايدن على ترامب بعد تصويت 88 مليون أمريكي

ألمانيا: أكثر من 19 ألف إصابة بـ (كورونا) في 24 ساعة الماضية

ألمانيا: أكثر من 19 ألف إصابة بـ (كورونا) في 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: قرار بفتح عدد من المدارس وتعليق أخرى في المحافظة

سلفيت: قرار بفتح عدد من المدارس وتعليق أخرى في المحافظة

مباحث (كورونا) تُغلق 37 محلاً ومنشأة مخالفة في قطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 37 محلاً ومنشأة مخالفة في قطاع غزة

الاحتلال يداهم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

الاحتلال يداهم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

&#34;الثقافة&#34; تنعى الفنان التشكيلي الفلسطيني عدنان يحيى

"الثقافة" تنعى الفنان التشكيلي الفلسطيني عدنان يحيى

تقرير: الاحتلال ماضٍ في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس ومحيطها

تقرير: الاحتلال ماضٍ في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس ومحيطها

الخليل: إصابات بالاختناق بين المزارعين في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق بين المزارعين في بيت أمر

منوعات

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

شاهد: &#34;حد عملي عمرة&#34;.. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

شاهد: "حد عملي عمرة".. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

صور: اصالة بظهور مفاجىء في ختام مهرجان الجونة

صور: اصالة بظهور مفاجىء في ختام مهرجان الجونة

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ &#34;ورم&#34;

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ "ورم"

زوج إبنة نجلاء فتحي:&#34;واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها&#34;

زوج إبنة نجلاء فتحي:"واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها"

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بختام &#34;الجونة&#34;..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها &#34;البطانة&#34; الشهير وتحدث ضجة كبيرة

شاهد: بختام "الجونة"..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها "البطانة" الشهير وتحدث ضجة كبيرة

عربي

مئات اللبنانيين يتظاهرون رفضاً لإساءة فرنسا للإسلام

مئات اللبنانيين يتظاهرون رفضاً لإساءة فرنسا للإسلام

السودان يُسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان يُسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس تفتح تحقيقًا في وجود تنظيم تبنى عملية &#34;نيس&#34; بفرنسا

تونس تفتح تحقيقًا في وجود تنظيم تبنى عملية "نيس" بفرنسا

المغرب: تسجيل 53 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 53 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية