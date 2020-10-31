"الصحة" بغزة: نحاول تجنب إغلاق القطاع وقرار جديد بشأن العائدين عبر معبر رفح

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غزة- دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة: إن المسؤولين في القطاع، يحاولون تجنب إغلاق قطاع غزة لما يشكله من ألم، وتعطل لحاجات المواطنين، مشيراً إلى أن "واقع القطاع لا يحتمل الإغلاق الشامل".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس) المحلية: أنه إذا ارتفعت وتيرة الإصابات في القطاع، جراء عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، ربما نتجه إلى الإغلاق الشامل.



وقال القدرة: استطعنا تقسيم قطاع غزة إلى 55 منطقة جغرافية لتقصي الوباء، وإغلاق المنطقة الموبوءة دون التأثير على باقي المناطق والمواطنين، مشيراً إلى ان الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، اتخذت قراراً بالسماح بعودة العائدين الذين يصطحبون إفادة بفحص فيروس (كورونا) بالعودة إلى منازلهم مباشرةً.



وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، على أنه سيتم إجراء الفحوصات لمن لا يحمل إفادة فحص (PCR) والعودة إلى منزله لحين إصدار النتائج.



وقال: أعلنا للقادمين من (معبر رفح) الحصول على هذه الإفادة قبل الوصول إلى قطاع غزة بـ 48 ساعة، أما العائدون عبر معبر بيت حانون/ إيرز، يمتلكون إفادة بفحص فيروس (كورونا)، ولذلك سيتم عودتهم إلى منازلهم.