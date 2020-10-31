الهند: 48 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في 24 ساعة الماضية

سجلت الهند اليوم السبت، 48 ألفاً و268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وبحسب إحصاءات رسمية، فإن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، في البلاد، تخطت عتبة الـ 8.1 مليون



كما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 121 ألفاً و641، بعد تسجيل 551 حالة وفاة على الأقل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وتماثل أكثر من 7.4 مليون شخص للشفاء من (كورونا) في الهند، منهم 59 ألفاً و454 في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع معدل المتعافين إلى 91.34%.



رام الله - دنيا الوطن