الاحتلال يداهم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلد يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منزل الأسير نظمي أبو بكر.



وذكر رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة ، أن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوي الأسير نظمي أبو بكر، المتهم بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله، بعد خلع البوابة الرئيسية، وتفقدت الغرفة التي أغلقتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.