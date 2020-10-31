الولايات المتحدة تبيع نفطاً إيرانياً بعد مصادرته



وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن تنفيذها أكبر مصادرة لشحنات الوقود من إيران" التي دفعت فنزويلا ثمنها بالفعل.



ورفع المدعون الفيدراليون، دعوى قضائية لمصادرة النفط على متن الناقلات الأربع التي كانت إيران، تحاول شحنها إلى فنزويلا، بهدف منع وصول الإيرادات إلى خزائن إيران. وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن تنفيذها أكبر مصادرة لشحنات الوقود من إيران" التي دفعت فنزويلا ثمنها بالفعل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن واشنطن باعت حوالي 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني، صادرتهم من 4 ناقلات، كانت متجهة إلى فنزويلا.وقال نائب وزير العدل الأمريكي، جون ديمرز، في بيان صحفي: "عند تقديم أمر المصادرة من المحكمة، نقل مالك السفينة النفط إلى الحكومة، ويمكننا الآن أن نعلن أن الولايات المتحدة، قد باعت وسلمت هذا النفط، منوهاً إلى أن بيع النفط إلى كاراكاس يصب بالنفع على الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن"، كما نقلت (وكالة الأناضول).وأضاف ديمرز "لهذا السبب يمكنني أن أعلن بارتياح كبير أن نيتنا هي أخذ الأموال التي تمت مصادرتها بنجاح من مبيعات الوقود وتقديمها إلى صندوق ضحايا الإرهاب من الأمريكيين بعد انتهاء القضية".