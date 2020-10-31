"الثقافة" تنعى الفنان التشكيلي الفلسطيني عدنان يحيى

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رام الله - دنيا الوطن

نعت وزارة الثقافة، الفنان الفلسطيني التشكيلي عدنان جمعة طه المعروف بـ"عدنان يحيى"، الذي توفي عن عمر ناهز الستين عاماً في مدينة إربد الأردنية، مساء أمس الجمعة.



وقال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، إنه وبرحيل الفنان التشكيلي المبدع، عدنان يحيى، تخسر الحركة الوطنية الفنية التشكيلية، علماً من أعلامها، ورمزاً من رموز كفاح الثقافة الوطنية الفلسطينية.



وأضاف: أن الراحل من الفنانين، الذين كرسوا ريشتهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وعن حكاية ونضال شعبنا، حيث خلدت رسوماته حكاية الكفاح، والنضال الوطني الفلسطيني.



وتقدم إلى عائلة الفنان الفلسطيني الكبير، وإلى زملائه وتلاميذه، وإلى جموع المثقفين، بالتعازي والمواساة.



يذكر أن الفنان عدنان يحيى من مواليد مدينة إربد العام 1960، وعمل في حقل الفنون في محطات أكاديمية مختلفة، ونظمت له العديد من المعارض المحلية والعربية، وحصل على العديد من الجوائز، وآخرها جائزة دولة فلسطين في الآداب، والفنون، والعلوم الإنسانية، في حقل الفنون عن عمله الفني الكبير "شهيد" في العام 2017.