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السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ

السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعدداً من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: "إن جامعة الملك سلمان، تعتبر أحد المشاريع المهمة، ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر"، كما نقلت (روسيا اليوم)

وتتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات، موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل.

وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث تتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والادارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.

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