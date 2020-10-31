الخليل: إصابات بالاختناق بين المزارعين في بيت أمر





وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وصوب مزارعين، يستعدون لبدء قطف ثمار الزيتون من أراضهيم، ما أسفر عن إصابتهم بالاختناق، وأجبروا على مغادرة المنطقة، تحت تهديد السلاح، خوفاً على حياتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتشهد المنطقة المذكورة، اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وأمام أعين جنود الاحتلال، رغم حصول عائلة الصليبي على حكم من المحكمة العليا الاحتلالية، بوضع جدار شائك حول الأرض لحماية المزارعين من هجمات المستوطنين عليهم، وعلى ممتلكاتهم.

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المزارعين، اليوم السبت، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام صوبهم ببلدة بيت أمر، شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن قوات الاحتلال، طردت عائلة المواطن محمد عبد الحميد جابر الصليبي من أرضهم في منطقة وادي أبو الريش، المحاذية لما تسمى مستوطنة (بيت عين)، وتجمع ما يسمى مستوطنات (غوش عصيون) شمالاً.