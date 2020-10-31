طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة
غزة- دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.
وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 198 إصابة و187 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 6545 إصابة.
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.
وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 198 إصابة و187 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 6545 إصابة.
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