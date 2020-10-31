إسرائيل: إدخال تسهيلات على الإغلاق الصحي ابتداءً من يوم غدٍ





وكان كابينت (كورونا) قد أقر الليلة قبل الماضية، هذه التسهيلات، وتشمل استئناف الدراسة في الصفوف الأول حتى الرابع، والسماح بفتح غرف الضيافة، وصالونات الحلاقة والتجميل.



إلى ذلك، قرر (كابينت) تأجيل افتتاح المحلات التجارية في الشوارع إلى الثامن من الشهر المقبل، إلا إذا انخفض عدد الإصابات بالفيروس يومياً الى 500، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وصادقت اللجنة الوزارية المكلّفة بالإعلان عن المناطق المغلقة، أمس الجمعة، على مقترح وزارة الصحة، ومدير مشروع (كورونا) حول تمديد اعتبار مجدل شمس كمنطقة مغلقة حتى يوم الخميس، 5/11/2020 الساعة 18:00.



كما أعلنت اللجنة عن البعينة، التابعة للمجلس المحلي البعينة- نجيدات، كمنطقة مغلقة ابتداء من اليوم السبت 31/10/20 وحتى يوم الخميس، 5/11/2020 الساعة 18:00.



وفي أعقاب هذا القرار، لن يتم فتح صفوف الأول حتى الرابع في هاتين البلدتين، أما الحضانات ورياض الأطفال، ستعمل كالمعتاد.

رام الله - دنيا الوطنمن المقررـ أن تدخل عدة تسهيلات على الإغلاق الصحي في إسرائيل، غداً الأحد، حيز التنفيذ.