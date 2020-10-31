دولي

إسرائيل: إدخال تسهيلات على الإغلاق الصحي ابتداءً من يوم غدٍ

إسرائيل: إدخال تسهيلات على الإغلاق الصحي ابتداءً من يوم غدٍ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقررـ أن تدخل عدة تسهيلات على الإغلاق الصحي في إسرائيل، غداً الأحد، حيز التنفيذ.

وكان كابينت (كورونا) قد أقر الليلة قبل الماضية، هذه التسهيلات، وتشمل استئناف الدراسة في الصفوف الأول حتى الرابع، والسماح بفتح غرف الضيافة، وصالونات الحلاقة والتجميل.

إلى ذلك، قرر (كابينت) تأجيل افتتاح المحلات التجارية في الشوارع إلى الثامن من الشهر المقبل، إلا إذا انخفض عدد الإصابات بالفيروس يومياً الى 500، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا وصادقت اللجنة الوزارية المكلّفة بالإعلان عن المناطق المغلقة، أمس الجمعة، على مقترح وزارة الصحة، ومدير مشروع (كورونا) حول تمديد اعتبار مجدل شمس كمنطقة مغلقة حتى يوم الخميس، 5/11/2020 الساعة 18:00.

كما أعلنت اللجنة عن البعينة، التابعة للمجلس المحلي البعينة- نجيدات، كمنطقة مغلقة ابتداء من اليوم السبت 31/10/20 وحتى يوم الخميس، 5/11/2020 الساعة 18:00.

وفي أعقاب هذا القرار، لن يتم فتح صفوف الأول حتى الرابع في هاتين البلدتين، أما الحضانات ورياض الأطفال، ستعمل كالمعتاد.

أخبار ذات صلة

علماء روس يُحددون عارضاً غريباً لـ (كورونا)

علماء روس يُحددون عارضاً غريباً لـ (كورونا)

روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

استطلاعات الرأي تُرجح كفة بايدن على ترامب بعد تصويت 88 مليون أمريكي

استطلاعات الرأي تُرجح كفة بايدن على ترامب بعد تصويت 88 مليون أمريكي

ألمانيا: أكثر من 19 ألف إصابة بـ (كورونا) في 24 ساعة الماضية

ألمانيا: أكثر من 19 ألف إصابة بـ (كورونا) في 24 ساعة الماضية

السودان يُعلن توقيع &#34;اتفاق تاريخي&#34; مع الولايات المتحدة حول الحصانة السياسية

السودان يُعلن توقيع "اتفاق تاريخي" مع الولايات المتحدة حول الحصانة السياسية

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 24

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 24

هل يُنفذ (أزرق أبيض) تهديداته ضد نتنياهو اليوم؟

هل يُنفذ (أزرق أبيض) تهديداته ضد نتنياهو اليوم؟

واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين

واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

الاحتلال يداهم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

&#34;الثقافة&#34; تنعى الفنان التشكيلي الفلسطيني عدنان يحيى

"الثقافة" تنعى الفنان التشكيلي الفلسطيني عدنان يحيى

تقرير: الاحتلال ماضٍ في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس ومحيطها

تقرير: الاحتلال ماضٍ في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس ومحيطها

الخليل: إصابات بالاختناق بين المزارعين في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق بين المزارعين في بيت أمر

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تجتمع مع أصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

"الاقتصاد" بغزة تجتمع مع أصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

وزارة الاقتصاد الوطني تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني

وزارة الاقتصاد الوطني تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل حالة وفاة و198 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: تسجيل حالة وفاة و198 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

شاهد: &#34;حد عملي عمرة&#34;.. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

شاهد: "حد عملي عمرة".. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

صور: اصالة بظهور مفاجىء في ختام مهرجان الجونة

صور: اصالة بظهور مفاجىء في ختام مهرجان الجونة

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ &#34;ورم&#34;

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ "ورم"

زوج إبنة نجلاء فتحي:&#34;واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها&#34;

زوج إبنة نجلاء فتحي:"واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها"

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بختام &#34;الجونة&#34;..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها &#34;البطانة&#34; الشهير وتحدث ضجة كبيرة

شاهد: بختام "الجونة"..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها "البطانة" الشهير وتحدث ضجة كبيرة

عربي

السودان يُسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان يُسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس تفتح تحقيقًا في وجود تنظيم تبنى عملية &#34;نيس&#34; بفرنسا

تونس تفتح تحقيقًا في وجود تنظيم تبنى عملية "نيس" بفرنسا

المغرب: تسجيل 53 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 53 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قناة (كان): فرص نجاح محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ليست كبيرة

قناة (كان): فرص نجاح محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ليست كبيرة