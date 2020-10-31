"إنستغرام" يُغلق صفحة خامنئي باللغة الفرنسية

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رام الله - دنيا الوطن

حجب تطبيق (إنستغرام) الحساب الرسمي لمرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، باللغة الفرنسية.



وبعث خامنئي رسالة قصيرة إلى شباب فرنسا، من خلال حسابه على )إنستغرام)، عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، التي اعتبرها العديد من المسؤولين، دعماً لـ (الكاريكاتير) المسيء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، كما نقلت (روسيا اليوم).



وجاء في الرسالة باللغة الفرنسية: "اسألوا رئيسكم لماذا يدعم الإساءة إلى رسول الله، ويصف ذلك حرية تعبير؟ هل حرية التعبير تعني الشتائم والإساءات، وذلك بحق شخصيات جليلة ومقدسة؟ وألا يشكل هذا التصرف الأحمق إساءة إلى مشاعر الشعب الذي اختاره رئيساً له؟ والسؤال الآخر هو لماذا يتم تجريم التشكيك بـ (الهولوكوست)، وكل من يكتب حول ذلك سيدخل السجن؟ بينما توصف الإساءة إلى النبي حرية؟".



وبعد هذه الرسالة، حجب (إنستغرام) الحساب الرسمي لمرشد الثورة الإسلامية باللغة الفرنسية، حيث نشرت صحيفة (شارلي إيبدو) الفرنسية، خلال الأيام القليلة الماضية، رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، دعمها الرئيس الفرنسي.