إعلام إسرائيلي: المستوطنون يضغطون على نتنياهو للضم في حال خسارة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
بدأ قادة المستوطنين، حملة ضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ لضم مستوطنات في الضفة الغربية، في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل.
ونقلت هيئة البث الرسمية (كان 11)، بأن قادة المستوطنين يعتقدون بأن "نافذة الفرص" أمامهم تضيق مع الوقت، وأن على نتنياهو تمرير قانون لشرعنة ضم جزء من المستوطنات حتى 21 كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو يوم تنصيب الرئيس الجديد بالولايات المتحدة، حيث إن المستوطنات التي يضغطون لشرعنتها هي بؤر استيطانية في قلب الضفة الغربية، وخارج المستوطنات الكبرى.
ورغم أن نتنياهو قال في وقت سابق، إن الضم "تأجل" ولم يتوقف، إلا أن قادة المستوطنين يعتقدون أن وجود بايدن في البيت الأبيض لن يطلق يد نتنياهو مثلما فعل ترامب خلال السنوات الماضية.
بدأ قادة المستوطنين، حملة ضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ لضم مستوطنات في الضفة الغربية، في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل.
ونقلت هيئة البث الرسمية (كان 11)، بأن قادة المستوطنين يعتقدون بأن "نافذة الفرص" أمامهم تضيق مع الوقت، وأن على نتنياهو تمرير قانون لشرعنة ضم جزء من المستوطنات حتى 21 كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو يوم تنصيب الرئيس الجديد بالولايات المتحدة، حيث إن المستوطنات التي يضغطون لشرعنتها هي بؤر استيطانية في قلب الضفة الغربية، وخارج المستوطنات الكبرى.
ورغم أن نتنياهو قال في وقت سابق، إن الضم "تأجل" ولم يتوقف، إلا أن قادة المستوطنين يعتقدون أن وجود بايدن في البيت الأبيض لن يطلق يد نتنياهو مثلما فعل ترامب خلال السنوات الماضية.
وكان المرشح الديمقراطي، جو بايدن قال في وقت سابق، إن "على إسرائيل وقف البناء في المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم، والسماح بحل الدولتين، ونتنياهو ومواطنو إسرائيل يعرفون ما هو موقفي، وأوضحت أنني، كرئيس، سأعارض الضم، وسأعيد المساعدات للفلسطينيين، وفقاً للقانون الأمريكي، وسأفتح من جديد قنصلية شرقي القدس"، كما نقلت (روسيا اليوم).
وتابع بايدن، أن "موقف نتنياهو بخصوص الضم خاطئ، وبرأيي هو يخضع لليمين المتطرف بغية الاستمرار في الحكم، لكنني أعتقد، في المقابل، أن القيادة الفلسطينية لم تستغل الفرصة التي منحت لها".
وتابع بايدن، أن "موقف نتنياهو بخصوص الضم خاطئ، وبرأيي هو يخضع لليمين المتطرف بغية الاستمرار في الحكم، لكنني أعتقد، في المقابل، أن القيادة الفلسطينية لم تستغل الفرصة التي منحت لها".
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