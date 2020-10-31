إعلام إسرائيلي: المستوطنون يضغطون على نتنياهو للضم في حال خسارة ترامب





وكان المرشح الديمقراطي، جو بايدن قال في وقت سابق، إن "على إسرائيل وقف البناء في المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم، والسماح بحل الدولتين، ونتنياهو ومواطنو إسرائيل يعرفون ما هو موقفي، وأوضحت أنني، كرئيس، سأعارض الضم، وسأعيد المساعدات للفلسطينيين، وفقاً للقانون الأمريكي، وسأفتح من جديد قنصلية شرقي القدس"، كما نقلت (روسيا اليوم).



وتابع بايدن، أن "موقف نتنياهو بخصوص الضم خاطئ، وبرأيي هو يخضع لليمين المتطرف بغية الاستمرار في الحكم، لكنني أعتقد، في المقابل، أن القيادة الفلسطينية لم تستغل الفرصة التي منحت لها".



ورغم أن نتنياهو قال في وقت سابق، إن الضم "تأجل" ولم يتوقف، إلا أن قادة المستوطنين يعتقدون أن وجود بايدن في البيت الأبيض لن يطلق يد نتنياهو مثلما فعل ترامب خلال السنوات الماضية.