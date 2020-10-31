دولي

علماء روس يُحددون عارضاً غريباً لـ (كورونا)

علماء روس يُحددون عارضاً غريباً لـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت جامعة الشرق الأقصى الروسية، أن علماءها، بالاشتراك مع زملاء روس ويابانيين، درسوا آلية عمل (كورونا)، المرتبطة بتلف خلايا الدم الحمراء، والتي تعد الهدف الرئيسي لـ (كورونا).

وأفاد الباحثون في مقال نُشر في المجلة الطبية الألمانية المتخصصة "Archiv EuroMedica"، أن فيروس (سارس- كوف- 2) يمكنه مهاجمة نخاع العظم الأحمر، وليس فقط إتلاف خلايا الدم الحمراء الموجودة بالفعل في الدم، ولكن أيضاً منع تكوين خلايا جديدة، كما نقلت (روسيا اليوم).

ويعد الهدف المحوري للفيروس، هو كريات الدم الحمراء، وهي خلايا الدم الحمراء المسؤولة في الجسم عن نقل بروتين الهيموغلوبين الغني بالحديد والأكسجين المرتبط به، حيث رصد العلماء أن كريات الدم الحمراء الميتة، يمكن أن تكون سببا في حدوث أضرار للخلايا العصبية في الدماغ والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية، التي لم يعد لديها ما يكفي من الأكسجين.

ولفت الخبراء في هذه الدراسة أيضاً إلى أنه في الحالات الخطيرة، يمكن أن يحدث فشل عضوي متعدد، ويبقى الشخص عملياً من دون خلايا دم حمراء، ويبدأ في الاختناق، ولا تساعد أجهزة التنفس الصناعي، لأنه لا يوجد ما يُنقل إليه الأكسجين، ومن الضروري للحصول على علاج أكثر فعالية لمثل هؤلاء المرضى، حقنهم بخلايا الدم الحمراء وفيتامين ب 12.

وتخلص الدراسة إلى أن آلية استعادة كريات الدم الحمراء التالفة لم تدرس بعد، مشيرة للاضمحلال المبكر لخلايا الدم الحمراء هو التفاعل الأساسي لفيروس (سارس- كوف- 2)، الذي يصبح بالتدريج متسلسلاً، ويمكن للمريض التعرف على طبيعة المرض عن طريق الشعور بطعم الحديد، وذلك لأن الهيموغلوبين  المتحرر من خلايا الدم الحمراء في مجرى الدم، يفرز مع اللعاب.

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