دولي

روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

روسيا: أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في البلاد، اليوم السبت، تسجيل 334 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك تصبح الحصيلة الإجمالية في روسيا، منذ بدء انتشار الوباء، مليون و618116 إصابة مؤكدة، منها 27990 حالة وفاة.

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