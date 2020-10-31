فيديو.. نابلس: اشتباكات عنيفة بشجارٍ بمخيم بلاطة ووفاة مواطن متأثراً بجراحه



وحسب الأجهزة الأمنية، فإن الوفاة، نتجت عن إصابة ذاتية أثناء محاولته إلقاء عبوة متفجرة في الشجار، الذي شهده المخيم فجر اليوم.



وأصدرت محافظة نابلس، صباح اليوم السبت، تصريحاً بشأن الأحداث التي شهدها مخيم بلاطة، الليلة الماضية وفجر اليوم.



وقالت المحافظة في صفحتها على (فيسبوك): تتابع محافظة نابلس مع الأجهزة الأمنية، تداعيات الأحداث التي شهدها مخيم بلاطة، الليلة وفجر اليوم، والتي تطورت إثر شجار قديم، لحد استخدام السلاح والاشتباك بين أطراف المشكلة.



وأسفرت الأحداث عن وقوع خمس إصابات، تم تحويلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي بنابلس.



وأضافت: أن الأجهزة الأمنية، تقوم في هذه الأثناء بتطويق المخيم ومحيط المستشفى؛ لمنع تفاقم الأحداث أو تسجيل مزيد من الإصابات، إثر حالة الاحتقان والاشتباك الأخيرة.



كما أشادت محافظة نابلس، بالجهود التي تبذلها فصائل العمل الوطني، ولجنة الخدمات داخل المخيم؛ لمساندة الأمن ومن أجل بذل ما يلزم لاحتواء الأحداث المقلقة، والتي أسفرت عن بث مشاعر الخوف والرعب بين المواطنين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.



وتم التشديد على ضرورة تكثيف العمل من أجل التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، بهدف ملاحقة مطلقي النار، ومستخدمي السلاح غير الشرعي في ترهيب المواطنين، ومن ثم تقديمهم للقضاء، بما يتماشى مع القانون، وقرارات الرئيس المشددة، والقاضية بملاحقة هذا السلاح، وتغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية، والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون.



















رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة نابلس، صباح اليوم السبت، إنها أُبلغت من إدارة مستشفى رفيديا، بوفاة المواطن حاتم أبو رزق من مخيم بلاطة متأثرًا بإصابته، التي أصيب بها خلال الشجار، الذي وقع في المخيم، الليلة الماضية وفجر اليوم.