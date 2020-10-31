"الصحة" بغزة: تسجيل حالة وفاة و198 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة



كما أعلنت في تقريرها اليومي، بشأن الحالة الوبائية، تعافي 187 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما توفيت المواطنة فايزة ديب خليل المصري (85 عاماً) في مستشفى غزة الأوروبي وهي من سكان بيت حانون، جراء الفيروس.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 6545 اصابة، منها حالات نشطة حالياً 2387 حالة، ومتعافون 4124 حالة، ووفيات 34.



غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، بعد إجراء 2748 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.