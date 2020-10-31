هاجر لليونان بحثاً عن لقمة العيش..عائلة (الدلو) تُناشد الرئيس لإعادة جثمان ابنها "عمر"
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الدلو بقطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لإعادة جثمان ابنها المرحوم عمر هاني عبد الرحيم الدلو هوية رقم 400072229، من مخيمات اللجوء في اليونان، في جزيرة كيوتس منطقة أفيال.
وقالت العائلة في مناشدة وصلت "دنيا الوطن": نحن عائلة الدلو في قطاع غزة المحاصر، نطلب من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزارء محمد اشتية، إعادة جثمان ابننا المرحوم عمر الدلو، الذي وافته المنية صباح اليوم الساعة الواحدة صباحاً تقريباً، حيث هاجر إلى اليونان؛ للبحث عن لقمه العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة المرابط والمحاصر".
وأكملت العائلة: نرجو من سيادتكم مد يد العون، بإعادة ابننا إلى أرضه أرض الوطن الحبيب.
للتواصل عائله الدلو
جوال رقم 0599345148
ناشدت عائلة الدلو بقطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لإعادة جثمان ابنها المرحوم عمر هاني عبد الرحيم الدلو هوية رقم 400072229، من مخيمات اللجوء في اليونان، في جزيرة كيوتس منطقة أفيال.
وقالت العائلة في مناشدة وصلت "دنيا الوطن": نحن عائلة الدلو في قطاع غزة المحاصر، نطلب من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزارء محمد اشتية، إعادة جثمان ابننا المرحوم عمر الدلو، الذي وافته المنية صباح اليوم الساعة الواحدة صباحاً تقريباً، حيث هاجر إلى اليونان؛ للبحث عن لقمه العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة المرابط والمحاصر".
وأكملت العائلة: نرجو من سيادتكم مد يد العون، بإعادة ابننا إلى أرضه أرض الوطن الحبيب.
للتواصل عائله الدلو
جوال رقم 0599345148
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