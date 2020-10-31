ألمانيا: أكثر من 19 ألف إصابة بـ (كورونا) في 24 ساعة الماضية

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) اليوم السبت، في ألمانيا، عتبة النصف مليون.



وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، عن تسجيل 19059 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة، مقابل 18681 و16774 و14964 إصابة في الأيام الثلاثة السابقة، كما نقلت (روسيا اليوم).



وارتفعت حصيلة ضحايا (كورونا)، في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 103 حالات وفاة جديدة، مقابل 77 وفاة في اليوم السابق، حيث أصبح إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 518753 ، منها 10452 حالة وفاة.



واعتباراً من يوم الاثنين الماضي، بدأ في ألمانيا سريان "الإغلاق الخفيف" الذي سيستمر حتى نهاية الشهر، في محاولة من السلطات للحد من تفشي الوباء، بما يشمل إغلاق كافة المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية (التباعد الاجتماعي) بين الناس.

رام الله - دنيا الوطن