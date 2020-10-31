شاهد: سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي وتصطدم بإحدى البوابات

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكي بمكة، واصطدامها بإحدى البوابات.وقالت صحيفة (الوئام): إنه لم يصب أحد بأذى، فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة، الذي يعاني من اختلالات عقلية.وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن، وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.