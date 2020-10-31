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"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً، حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.

وأضافت "المرور": أنه سُجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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