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دولي

السودان يُعلن توقيع "اتفاق تاريخي" مع الولايات المتحدة حول الحصانة السياسية

السودان يُعلن توقيع "اتفاق تاريخي" مع الولايات المتحدة حول الحصانة السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العدل السودانية، أن السودان والولايات المتحدة، وقعتا على "اتفاق تاريخي" حول إعادة حصانته السياسية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر(تويتر): "تمت يوم الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان، وحكومة الولايات المتحدة؛ لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام".

وتابعت: "وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد، الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل".

وأفاد البيان: "بموجب هذه الاتفاقية، وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار، توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية، بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضافت الوزارة: "ويتم وفقاً لهذه الاتفاقية، إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان، والبالغة أكثر من عشرة مليارت دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان، وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

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