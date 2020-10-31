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تونس تفتح تحقيقًا في وجود تنظيم تبنى عملية "نيس" بفرنسا

تونس تفتح تحقيقًا في وجود تنظيم تبنى عملية "نيس" بفرنسا
رام الله - دنيا الوطن
فتح جهاز مكافحة الإرهاب في تونس، تحقيقاً للتحري في حقيقة ومصداقية وجود تنظيم يدعى "المهدي بالجنوب التونسي" تبنى تنفيذ عملية "نيس" في فرنسا.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام، ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، محسن الدالي، إلى أن "مكتب البحث العدلي، فتح تحقيقاً على خلفية تدوينة لشخص، ادعى أنه ينتمي إلى تنظيم (المهدي بالجنوب التونسي)، والذي نفذ عملية نيس".

وقال الدالي، وفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم): إن "البحث سيشمل مدى ضلوع هذا التنظيم بعد التحري عن وجوده، في عملية (نيس)، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين"، مؤكداً أن "النيابة العامة تولت فحص التدوينة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصة".

وذكرت النيابة العامة في تونس، الخميس، أنها "فتحت بحثاً عدلياً في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية، نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن".

وأعلنت الشرطة الفرنسية، أن "مهاجماً قتل 3 أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية"، مضيفة بأن قوات الأمن الفرنسية، ألقت القبض على المهاجم، الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.

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