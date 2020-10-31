قيادي بـ "الجهاد": لم نشعر بأن هناك جدية بتنفيذ مخرجات اجتماع بيروت رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم السبت، إنه حتى هذه اللحظة "لم نشعر بأن هناك جدية في تنفيذ مخرجات اجتماع بيروت ورام الله".
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم السبت، إنه حتى هذه اللحظة "لم نشعر بأن هناك جدية في تنفيذ مخرجات اجتماع بيروت ورام الله".
وأضاف في تصريحات إذاعية: "لا ندري ما الذي يمنع تنفيذ المخرجات، خاصة أنه تم تحديد خمسة أسابيع؛ لتشكيل لجان من أجل إنهاء الانقسام".
وتابع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "الوقت ليس في صالحنا كفلسطينيين، خاصة وأن القدس تضيع، والضفة الغربية تضيع، وغزة تجوع".
وشدد المدلل، على أنه لا يمكن أن نراهن على أحد، مضيفاً: "لا رهان على الولايات المتحدة أو جو بايدن، ولكن الرهان على الشعب الفلسطيني، الذي يتوق إلى وحدة وطنية".
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