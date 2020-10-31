قيادي بـ "الجهاد": لم نشعر بأن هناك جدية بتنفيذ مخرجات اجتماع بيروت رام الله





وأضاف في تصريحات إذاعية: "لا ندري ما الذي يمنع تنفيذ المخرجات، خاصة أنه تم تحديد خمسة أسابيع؛ لتشكيل لجان من أجل إنهاء الانقسام".





وتابع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "الوقت ليس في صالحنا كفلسطينيين، خاصة وأن القدس تضيع، والضفة الغربية تضيع، وغزة تجوع".





وشدد المدلل، على أنه لا يمكن أن نراهن على أحد، مضيفاً: "لا رهان على الولايات المتحدة أو جو بايدن، ولكن الرهان على الشعب الفلسطيني، الذي يتوق إلى وحدة وطنية".

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم السبت، إنه حتى هذه اللحظة "لم نشعر بأن هناك جدية في تنفيذ مخرجات اجتماع بيروت ورام الله".