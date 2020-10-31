الصين تعزز احتواء السمنة لدى الأطفال والمراهقين

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حددت السلطات الصينية هدفا يتمثل في خفض متوسط معدلات النمو السنوية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة بنسبة 70 في المائة من خط الأساس في العقد المقبل.



وذكرت خطة مشتركة أصدرتها ست إدارات، بما في ذلك لجنة الصحة الوطنية ووزارة التربية والتعليم، للوقاية من السمنة لدى الأطفال والمراهقين ومكافحتها، أن خط الأساس هو متوسط معدلات الزيادة السنوية من عام 2002 إلى عام 2017.



وتحدد الخطة مسؤوليات الأسر والمدارس والمؤسسات الطبية والجهات الحكومية في تحقيق الهدف.



ويجب على أفراد الأسرة مساعدة الأطفال في الحفاظ على نظام غذائي صحي، وتعزيز عادة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومراقبة زيادة وزنهم، وفقًا للخطة.



وتطلب السلطات من المدارس تقديم الطعام مع مراعاة الاعتبارات الغذائية وضمان وقت الأنشطة البدنية، مع ملاحظة أنه يجب على رياض الأطفال ترتيب ما لا يقل عن ساعتين من الأنشطة في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك، ويجب أن يكون للمدارس ساعة واحدة على الأقل من التمارين المكثفة باعتدال في يوم واحد وأكثر من ثلاث ساعات من الأنشطة عالية الكثافة في أسبوع واحد.



كما تدعو الخطة المؤسسات الطبية إلى تعزيز إدارة الوزن وإجراءات التدخل المبكر ضد السمنة لدى الأطفال. كما تطلب من الهيئات الحكومية ذات الصلة زيادة الدعم لتحسين البنية التحتية الرياضية للأطفال والمراهقين.