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المغرب: تسجيل 53 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 53 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المغرب، يوم الجمعة، تسجيل 53 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 3.256 إصابة بالفيروس، بالإضافة 3.014 حالة تعاف.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس (كورونا) في المغرب، إلى 215.294، منهم 3.625 متوفياً، و177.925 متعافياً.

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