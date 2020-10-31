لجان الطوارئ بمحافظات غزة تُعلن أعداد الإصابات في كل مدينة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة طوارئ محافظة غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا).



وأفادت لجنة الطوارئ، إلى أنه تم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.



أما لجنة الطوارئ في رفح، فأكدت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال دورة الفحص المسائية ليوم الجمعة، ما يرفع إجمالي الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 26 إصابة.



وأوضحت أن 11 من المصابين، هم مخالطون ومحجورون، و3 آخرين مسحات عشوائية.



بدورها، أعلنت لجنة الطوارئ مخيم البريج عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين خلال الدورة الثانية.