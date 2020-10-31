تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 24

زلزال إزمير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير، إلى 24 قتيلاً، و804 جرحى.



وقالت في بيان، الجمعة، إن المنطقة، شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضافت: أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير أن حصيلة القتلى، ارتفعت إلى 20، أحدهم توفي غرقاً، فيما وصل عدد الجرحى 786.



وضرب زلزال ولاية إزمير غربي تركيا، أمس الجمعة، بلغت قوته 6.6 درجات.