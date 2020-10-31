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دولي

هل يُنفذ (أزرق أبيض) تهديداته ضد نتنياهو اليوم؟

هل يُنفذ (أزرق أبيض) تهديداته ضد نتنياهو اليوم؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
يترقب الإسرائيليون، ما سيقوم به حزب (أزرق أبيض) بعد انتهاء المهلة التي منحها لحزب (ليكود) مساء اليوم السبت للمصادقة على "ميزانية الدولة"، حيث حذر  شريكة الائتلافي (ليكود) من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها، إن لم يتم الاستجابة لطلباته بخصوص تمرير الميزانية.

وصرح مسؤولون في (أزرق أبيض) وفقاً لما نقلته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، ان :"يد أزرق أبيض منذ دخوله الحكومة دائماً كانت ممدودة ولازالت ممدودة للوحدة والتعاون، وللعمل اللامتناهي من أجل مصلحة مواطني إسرائيل، ويبدو أن ليكود لا يفوت فرصة للاهتمام بمصلحته بدل مصلحة الشعب".

وأضاف المسؤولون: "العمل غير الصحيح للحكومة، غياب التعيينات، وعدم تمرير الميزانية، سوف يؤدي إلى ضرر اقتصادي واجتماعي مستقبلي لا يمكن تصحيحه، المهلة تقترب من النهاية: أو نمرر الميزانية، أو مواطنو إسرائيل سيعانون من وضع اقتصادي صعب".

وأوضحوا: "نحن مهتمون بعمل جيد ومتواصل للحكومة الحالية، لكن في حال لم تقم بتحسين أدائها، في نظرنا الإمكانيات مفتوحة، لن نتردد بأي عملية سياسية أو برلمانية، حتى نتأكد أن يحصل مواطنو إسرائيل على حكومة فاعلة كما يستحقون".

وأفادت (معاريف) أنهم في (ليكود) غير مكترثين للتهديدات التي يطلقها (أزرق أبيض) ونقلت عن مسؤول كبير في الحزب قوله: "هذه تهديدات فارغة لا معنى لها".

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