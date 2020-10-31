سلفيت: قرار جديد بإغلاق كافة المقاهي والمساجد في بلدتي الزاوية وياسوف

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً جديداً، بإغلاق كافة المقاهي والمساجد، في بلدتي الزاوية وياسوف.



وأوضح في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه س يتم إغلاق كافة المقاهي في كل من الزاوية وياسوف من الآن، وحتى إشعار آخر.



وأضاف: يتم إغلاق كافة المساجد في البلدتين حتى إشعار اخر.



يأتي ذلك، حرصاً على السلامة العامة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلدتين.