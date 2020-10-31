سلفيت: قرار جديد بإغلاق كافة المقاهي والمساجد في بلدتي الزاوية وياسوف
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً جديداً، بإغلاق كافة المقاهي والمساجد، في بلدتي الزاوية وياسوف.
وأوضح في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه س يتم إغلاق كافة المقاهي في كل من الزاوية وياسوف من الآن، وحتى إشعار آخر.
وأضاف: يتم إغلاق كافة المساجد في البلدتين حتى إشعار اخر.
يأتي ذلك، حرصاً على السلامة العامة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلدتين.
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً جديداً، بإغلاق كافة المقاهي والمساجد، في بلدتي الزاوية وياسوف.
وأوضح في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه س يتم إغلاق كافة المقاهي في كل من الزاوية وياسوف من الآن، وحتى إشعار آخر.
وأضاف: يتم إغلاق كافة المساجد في البلدتين حتى إشعار اخر.
يأتي ذلك، حرصاً على السلامة العامة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلدتين.
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