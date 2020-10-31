واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت أجهزة الأمن الأمريكية، أن هاكرز إيرانيين، تمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لآلاف الناخبين الأمريكيين، بواسطة رسائل إلكترونية خبيثة.



وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك لهما، نشرته شبكة (رويترز): إن منفذي الهجمات السيبرانية "تمكنوا من الحصول على بيانات تسجيل للناخبين في ولاية واحدة على الأقل".



يذكر، أن الأجهزة الأمريكية المعنية، كانت في حالة التأهب بعد أن حذرت الاستخبارات من خطر الهجمات السيبرانية/ بهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية.



وذكرت الاستخبارات الأمريكية، أن إيران من بين الدول التي تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.