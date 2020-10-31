دولي

واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين

واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أجهزة الأمن الأمريكية، أن هاكرز إيرانيين، تمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لآلاف الناخبين الأمريكيين، بواسطة رسائل إلكترونية خبيثة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك لهما، نشرته شبكة (رويترز): إن منفذي الهجمات السيبرانية "تمكنوا من الحصول على بيانات تسجيل للناخبين في ولاية واحدة على الأقل".

يذكر، أن الأجهزة الأمريكية المعنية، كانت في حالة التأهب بعد أن حذرت الاستخبارات من خطر الهجمات السيبرانية/ بهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت الاستخبارات الأمريكية، أن إيران من بين الدول التي تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

أخبار ذات صلة

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 20

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 20

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إزمير التركية إلى 17 قتيلاً و709 إصابات

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إزمير التركية إلى 17 قتيلاً و709 إصابات

بعد مقتل ثلاثة أشخاص قرب كنيسة.. شرطة نيس تتحسب لمزيد من الهجمات

بعد مقتل ثلاثة أشخاص قرب كنيسة.. شرطة نيس تتحسب لمزيد من الهجمات

وزيرة داخلية إيطاليا تنفي مسؤوليتها عن دخول منفذ هجوم نيس لأوروبا

وزيرة داخلية إيطاليا تنفي مسؤوليتها عن دخول منفذ هجوم نيس لأوروبا

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية

شبكة (NBC): البنتاغون يخشى من عمليات &#34;انتقامية&#34; من اغتيال سليماني داخل أمريكا

شبكة (NBC): البنتاغون يخشى من عمليات "انتقامية" من اغتيال سليماني داخل أمريكا

بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

المالكي يدعو ايطاليا لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس عباس

المالكي يدعو ايطاليا لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس عباس

بعد اكتشاف إصابات بـ(كورونا).. الاوقاف بغزة تغلق مسجدين في محافظتي غزة ورفح

بعد اكتشاف إصابات بـ(كورونا).. الاوقاف بغزة تغلق مسجدين في محافظتي غزة ورفح

لينك: اعلان اسرائيل موافقتها بناء وحدات استيطانية جديدة انتهاك جسيم للقانون الدولي

لينك: اعلان اسرائيل موافقتها بناء وحدات استيطانية جديدة انتهاك جسيم للقانون الدولي

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

منوعات

شاهد: بشرى تبكي بعد مفاجأتها بطلب الخطوبة في ختام مهرجان الجونة

شاهد: بشرى تبكي بعد مفاجأتها بطلب الخطوبة في ختام مهرجان الجونة

خلعت كمامته وقبلته.. شاهد كيف فاجأت رزان مغربي احد منظمي مهرجان الجونة

خلعت كمامته وقبلته.. شاهد كيف فاجأت رزان مغربي احد منظمي مهرجان الجونة

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها &#34;جومانا&#34; في باخرة نيلية

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: &#34;لست ممثلاً.. في راقصات مثلك&#34;

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: "لست ممثلاً.. في راقصات مثلك"

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

عربي

قناة (كان): فرص نجاح محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ليست كبيرة

قناة (كان): فرص نجاح محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ليست كبيرة

السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

الأردن يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الأردن يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)