عاجل

  • الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 97 على التوالي وسط تدهور كبير بحالته الصحية

شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء غائمة جزئياً الى معتدلة

طقس السبت: أجواء غائمة جزئياً الى معتدلة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

سلفيت: قرار جديد بإغلاق كافة المقاهي والمساجد في بلدتي الزاوية وياسوف

سلفيت: قرار جديد بإغلاق كافة المقاهي والمساجد في بلدتي الزاوية وياسوف

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

هنية لأردوغان: ما جرى بإزمير له صداه الإنساني في قلب الفلسطينيين

هنية لأردوغان: ما جرى بإزمير له صداه الإنساني في قلب الفلسطينيين

هل هناك منخفضات؟.. راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية الأيام المقبلة

هل هناك منخفضات؟.. راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية الأيام المقبلة

المالكي يدعو ايطاليا لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس عباس

المالكي يدعو ايطاليا لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس عباس

الرئيس عباس يعلق على الزلزال بمدينة إزمير التركية.. ماذا قال؟

الرئيس عباس يعلق على الزلزال بمدينة إزمير التركية.. ماذا قال؟

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة للأسير الأخرس

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة للأسير الأخرس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

المالكي يدعو ايطاليا لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس عباس

المالكي يدعو ايطاليا لدعم المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس عباس

بعد اكتشاف إصابات بـ(كورونا).. الاوقاف بغزة تغلق مسجدين في محافظتي غزة ورفح

بعد اكتشاف إصابات بـ(كورونا).. الاوقاف بغزة تغلق مسجدين في محافظتي غزة ورفح

لينك: اعلان اسرائيل موافقتها بناء وحدات استيطانية جديدة انتهاك جسيم للقانون الدولي

لينك: اعلان اسرائيل موافقتها بناء وحدات استيطانية جديدة انتهاك جسيم للقانون الدولي

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

منوعات

خلعت كمامته وقبلته.. شاهد كيف فاجأت رزان مغربي احد منظمي مهرجان الجونة

خلعت كمامته وقبلته.. شاهد كيف فاجأت رزان مغربي احد منظمي مهرجان الجونة

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها &#34;جومانا&#34; في باخرة نيلية

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: &#34;لست ممثلاً.. في راقصات مثلك&#34;

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: "لست ممثلاً.. في راقصات مثلك"

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عربي

السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

الأردن يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الأردن يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)