الشرطة والأجهزة الأمنية تفض أربع حفلات وتقبض على مغنٍ بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية، مساء اليوم الجمعة، على مغنٍ لإقامته حفلات، وفضت أربعة تجمعات لحفلات زفاف في طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول قيام مغنٍ بإحياء عدد من الحفلات وغير ملتزم بحالة الطوارئ وتم التنبيه عليه لعدة مرات، قامت الشرطة بتوقيفه وذلك لمخالفته تعليمات بإيقاف كافة الاحتفالات في محافظات الوطن، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.



وفي نفس السياق قامت قوة من شرطة المحافظة تساندها الأجهزة الأمنية وبناءا على معلومات بإقامة 4 حفلات في مدينة طولكرم وبلدة عتيل والجاروشية وضاحية ارتاح وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها أصولاً.



وناشدت الشرطة، المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية وعدم إقامة حفلات للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.