هنية لأردوغان: ما جرى بإزمير له صداه الإنساني في قلب الفلسطينيين



من جانبه عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شكره لهذا الاتصال وهذه المشاعر الصادقة من الشعب الفلسطيني، مستعرضا ما حدث وجهود تركيا في التعامل معه على مختلف الصعد.



رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقدما له وللشعب التركي التعازي الحارة بضحايا زلزال إزمير الذي وقع بعد ظهر اليوم.وأكد رئيس الحركة على التضامن الأخوي مع تركيا، والوقوف إلى جانبها في هذه المحنة.وعبر رئيس الحركة عن مشاعر المواساة لأهالي ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وتمكن الأطقم المختصة بإنقاذ الذين تحت الأنقاض، داعيا المولى أن يكونوا على قيد الحياة، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.وأشار رئيس المكتب السياسي إلى ثقته بأن تركيا سوف تتجاوز هذه المحنة وتتخطاها بوحدتها وتماسكها، وقال: "إن ما جرى كان له صداه الإنساني في قلب الفلسطينيين في كل مكان، داعيا الله أن يحفظ تركيا وشعبها وقيادتها من كل مكروه".