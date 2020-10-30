هل هناك منخفضات؟.. راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، بأن انخفاضات متتالية على درجات الحرارة، سيشهده منتصف الأسبوع الحالي، وستكون كبيرة وملموسة مع نهايته.



وقال العلامي في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "سنشعر ببرودة الطقس نهارا، خاصة في الجبال، وفرص الأمطار ستكون حاضرة بمشيئة الله بشكل متفرق زمانيا وجغرافيا على فترات من ليلة الأحد/ الاثنين، وحتى الثلاثاء، وهذه الامطار تتسم بالعشوائية المكانية وعدم الانتظام، نتيجة أحوال جوية غير مستقرة".



واضاف الراصد الجوي: "نهاية الأسبوع أي يوم الخميس، قد تتأثر فلسطين بمنخفض جوي حقيقي، وبالتالي تزداد فرص هطول أمطار أكثر إنتظاماً وانتشاراً تحت المراقبة".