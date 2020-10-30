قناة (كان): فرص نجاح محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ليست كبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصدر مطلع على الجولة الثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية، أن فرص ناجحها ليست كبيرة.



وبحسب القناة ذاتها، فقد أشار المصدر إلى أن نسبة نجاح الجولة الثانية من المحادثات أقل من 50%



وأفاد المصدر، أن الجانب اللبناني أقدم على خطوة وصفها بالاستفزازية، حينما عرض خريطة تم خلالها مد الحدود أكثر باتجاه الجنوب مقارنة مع الخريطة التي قدمها للأمم المتحدة قبل 10 سنوات.